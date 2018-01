Cartão internacional: veja riscos de câmbio Utilizar o cartão de crédito para viajar ao exterior é uma opção segura. Entretanto, há dois grandes problemas ao escolher essa forma de pagamento: câmbio flutuante e incidência de 2% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas despesas realizadas no exterior (apenas sobre compras, não sobre saques). Quando o consumidor faz compras no exterior, sua despesa é registrada na moeda local. No vencimento da fatura, estas despesas serão convertidas para reais, ao câmbio do dia. Por isso, o consumidor assume o risco de o dólar estar custando mais caro do que no dia da compra efetiva, o que vai significar desembolso maior em reais. Veja nos links abaixo mais informações sobre o uso do cartão de crédito no exterior e dicas para as viagens internacionais.