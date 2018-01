Cartão: negocie taxas na renovação Para segurar o bom cliente, algumas administradoras de cartões de crédito estão oferecendo descontos nas taxas de anuidade ou outras vantagens. Por isso, se você consegue manter seus compromissos em dia, seja pagando a fatura integralmente na data do vencimento ou desembolsando a parcela mínima a cada mês, fique atento para o que a sua administradora está oferecendo. As vantagens podem reduzir muito a taxa de anuidade. O desconto pode chegar a 50% no momento da renovação. Para conseguir o benefício, basta manifestar a intenção de cancelar o cartão. O procedimento das administradoras, nesses casos, tem sido o de conversar e convencer o cliente a permanecer com o cartão por meio de algum atrativo. Caso isso não ocorra, talvez seja mais interessante mesmo trocar o cartão por um que esteja oferecendo benefícios. Além disso, avalie se você está com o cartão adequado. Por exemplo, não contrate um cartão internacional se você não viaja para o exterior. Este cartão tem uma anuidade mais cara, que varia de R$ 250 a R$ 750. Também na hora de contratar um cartão nacional é necessário ter cuidados. Existem determinados cartões que são mais caros por oferecer uma série de serviços que nem sempre lhe interessam. Se a decisão for realmente pela troca de administradora, o cliente deve avaliar com cuidados as cláusulas do novo contrato. Além disso, é sempre bom saber como andam as reclamações da nova contratada nos órgãos de defesa do consumidor. Por isso, não deixe de consultar o Procom. Para saber mais informações sobre cartões de crédito e taxas de anuidade cobradas pela administradora, veja link abaixo.