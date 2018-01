Carteira cassada: carro sem seguro Motoristas que acumulam 20 pontos em infrações no trânsito e têm as carteiras de habilitação cassadas perdem o direito à cobertura do seguro, caso se envolvam em algum acidente. O diretor de automóveis da Sul América, Paulo Umeki, explica que o contrato exclui a cobertura de sinistros que ocorrem quando o condutor não estiver habilitado. O presidente da Comissão de Automóveis da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados de Capitalização (Fenaseg), Renato Pita, diz que esse processo ainda é recente e a maioria das companhias está estudando como agir nesses casos. Procon confirma a suspensão do seguro O técnico de Assuntos Financeiros do Procon, Marcelo Ponce, confirma que em todas as apólices de seguro há normas que estabelecem a necessidade de o condutor estar habilitado a dirigir o automóvel. Segundo ele, caso não esteja, a seguradora não é obrigada a arcar com os custos de um sinistro, pois a pessoa não deveria estar dirigindo.