Carteira de crédito do BB deve crescer 30% em 2007 O presidente interino do Banco do Brasil (BB), Antonio Francisco de Lima Neto, disse nesta sexta-feira que a carteira de crédito do banco deverá crescer 30% em 2007. Para o final de 2006, a expectativa é de que a carteira feche com uma elevação de 25% ante 2005 - até agosto estava em R$ 117,3 bilhões. "A expansão é plenamente factível, porque a relação crédito/PIB (Produto Interno Bruto) está crescendo e a própria economia está se expandindo", afirmou. Segundo Lima Neto, um dos focos da instituição financeira será o financiamento de veículos, que deve fechar 2006 com estoque de R$ 1 bilhão. "É pouco ainda, mas o BB vai caminhar mais velozmente para um patamar de empréstimos neste segmento, que esteja mais de acordo com o tamanho do banco", disse. Uma das frentes de ação será a realização de operações com não-clientes, como a parceira realizada com a empresa Localiza Seminovos. Para 2007, o presidente projeta que a carteira de veículos dobre. Ele disse ainda que, até o final do próximo ano, o banco quer criar uma operação de crédito imobiliário. Segundo ele, a estrutura de funding, que permite refinanciamento de uma dívida até o seu vencimento, que vai ser utilizada nesta nova modalidade ainda está em estudo, mas observou que a melhor é a poupança. O executivo acrescentou que o BB quer discutir alternativas diferentes para a carteira de crédito, considerando a queda na taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), e a possibilidade de se discutir a estrutura de remuneração da poupança para evitar uma forte migração dos recursos que provoque desequilibro nos bancos. Uma das alternativas poderia ser o uso de letras hipotecárias. Enquanto não estrutura a nova carteira, o banco vai operar no mercado imobiliário em parceria com a Poupex, que, segundo Lima Neto, vai agregar conhecimento para a instituição neste segmento. O presidente interino também projetou que a carteira de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) deverá crescer cerca de R$ 5 bilhões em 2007 - atualmente está em R$ 18 bilhões. Lima Neto falou que a atuação do banco em operações com não-clientes é um processo irreversível e que a participação do BB conta com a vantagem de que este mercado já chegou em um nível de maturação que evita erros que podem causar forte inadimplência, como ocorreu em outras instituições financeiras. Disputa O presidente interino do BB afirmou ainda que com a portabilidade dos salários, prevista para entrar em vigor a partir de janeiro de 2007, a instituição pretende "atacar" os clientes da concorrência. Segundo o executivo, a instituição está preparada para enfrentar essa nova situação e já preparou ações como a redução da taxa de juros no crédito consignado, para atrair novos correntistas. Por meio da portabilidade, o funcionário pode escolher o banco que quiser para a empresa depositar sua conta salário. O presidente do BB avalia que a conta salário não deve provocar um choque imediato no sistema financeiro, mas certamente levará a uma mudança nos financiamentos oferecidos. Ele entende que uma eventual retirada dos servidores públicos do mecanismo de portabilidade dos salários reduziria a relevância da medida. O executivo não acredita que o aumento da disputa por correntistas venha a aumentar o risco do banco, pois, segundo ele, o governo aprovou também a portabilidade cadastral, que vai permitir uma seleção mais adequada da clientela. Ainda na questão da disputa por mercado, Lima Neto afirmou que a instituição quer fortalecer a atuação no segmento de alta renda - que de acordo com ele deve fechar 2006 com 200 mil clientes e, em 2007, atingir cerca de 300 mil.