Carteira de pedidos da Embraer no 1º trimestre é recorde A Embraer anunciou nesta segunda-feira, 16, que fechou o primeiro trimestre de 2007 com uma carteira de pedidos de US$ 15 bilhões, atingindo mais uma vez o maior valor da história. Em dezembro de 2006, a carteira de pedidos da empresa era de US$ 14,8 bilhões. O número de entregas realizadas de janeiro a março somou 25 jatos. Desse total, 20 eram do segmento comercial, sendo dois modelos 170, quatro modelos 175, 12 do tipo 190 e dois modelos 195. Na área executiva foram entregues cinco Legacy 600. Em nota, a companhia reiterou ainda a projeção de entregar em 2007 de 165 a 170 aeronaves, sendo 40% desse total na primeira metade do ano.