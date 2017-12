Carteirinha da Blockbuster vira cartão de crédito A rede de locação de vídeos e DVDs Blockbuster fez um acordo com a administradora Cartão Unibanco para transformar a identificação de seu associado em um cartão de crédito. De acordo com o vice-presidente da rede de locadoras, Arthur Negri, o cartão de crédito da Blockbuster seria um complemento à estratégia da empresa de oferecer maiores facilidades para seus clientes. O presidente da Cartão Unibanco, Márcio de Andrade Schettini, prevê que 25% dos 1,3 milhão de associados da Blockbuster vão aderir ao cartão. A marca dá condições para o novo produto figurar entre os cinco maiores cartões de afinidades do mercado e o segundo da Unibanco, que entre outros administra os da Varig, Ipiranga e Telemig. A adesão dos associados da Blockbuster começa nesta semana, com uma forte ação nos pontos-de-venda, mala-direta e anúncios na mídia impressa. A administradora e a Blockbuster estão investindo R$ 1,5 milhão no projeto. Prioridade da rede de locadoras neste ano, o cartão dará direito a descontos na locação e compra de vídeos e DVD. O lançamento no começo de julho, segundo Negri, quer aproveitar o período de férias escolares, o maior movimento nas mais de 70 lojas da Blockbuster em todo o País.