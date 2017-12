Cartilha ensina investir em previdência privada Antes de ingressar em um plano de previdência privada, o participante deve analisar com cuidado as opções oferecidas. A cartilha de Previdência Privada, do Finanças Pessoais (veja o link abaixo), dá as principais dicas para quem deseja investir suas economias em um plano de aposentadoria, como seus custos, benefícios e direitos do consumidor. Além disso, a cartilha responde às principais dúvidas sobre o assunto. No Brasil, existem três tipos de planos: o plano tradicional de garantia mínima, o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi). Na cartilha, o participante terá uma análise de cada produto, com suas vantagens, desvantagens, rendimentos e tributações. No momento de comprar um plano de previdência privada, o consumidor deve analisar cuidadosamente itens como benefícios fiscais, custos, rentabilidade, riscos e seguros associados, para ver se eles se encaixam com o seu perfil, bolso e seus projetos para o futuro. Não deixe de ver na cartilha os tópicos sobre os riscos e custos da previdência privada.