Cartões crescerão 20% no semestre, diz Credicard O mercado brasileiro de cartões de crédito deverá encerrar o primeiro semestre deste ano com uma movimentação de R$ 38,1 bilhões, o que representa um crescimento de 20,8% em relação ao mesmo período de 2002. O número de transações estimado neste período é de 506 milhões ou 14,7% a mais sobre o primeiro semestre do ano passado. De acordo com pesquisa mensal realizada pela Credicard, divulgada hoje, neste semestre, o valor médio da transação foi de R$ 75,00, frente aos R$ 72,00 do ano passado. O número de cartões em circulação é de 40,3 milhões (38,1 milhões no ano passado). Em junho, o mercado movimentou R$ 6,1 bilhões, o que significa uma elevação de 16,7% sobre junho de 2002 e uma queda de 7,7% sobre maio, o que é explicado pelo volume de compras no Dia das Mães. A Credicard estima que o mês de junho fechará com 82 milhões de transações.