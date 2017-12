Cartões de crédito agora pela Internet Agora, o cliente do Banco do Brasil pode solicitar seu cartão de crédito pela Internet no Portal BB (www.bb.com.br). Nas páginas de cartões, há informações para saber tudo sobre a nova família de cartões Ourocard e meios para solicitar cartões e para outros titulares da conta-corrente. A análise de crédito é feita automaticamente e o cartão é encaminhado ao endereço indicado ou para a agência de relacionamento do cliente. O serviço faz parte da Campanha de Popularização da Internet.