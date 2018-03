Cartões de crédito devem faturar R$ 6 bilhões em março O faturamento total do mercado de cartões de crédito brasileiro deverá chegar a R$ 6 bilhões em março, o que representará um crescimento de 10% em relação a fevereiro e de 15,7% em comparação com março de 2002. O total de transações previsto é de R$ 84 milhões e devem estar em circulação 41,7 milhões de cartões, de acordo com a pesquisa mensal realizada pela Credicard. O valor da compra média é estimado em R$ 72. No trimestre, o mercado de cartões deve movimentar R$ 17,9 bilhões, representando uma expansão de 17,7% sobre o mesmo período do ano passado. Nos três primeiros meses do ano, o total de transações deve ser de R$ 240 milhões, o que significa um aumento de 11,9% sobre 2002. As razões da expansão apontada pela Credicard são ainda o maior uso dos cartões no lugar dos cheques e do dinheiro. Em 2002, o setor registrou um faturamento de R$ 69,3 bilhões ou 18,3% mais que 2001.