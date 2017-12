Cartões de crédito devem faturar R$ 7 bilhões em julho O mercado de cartões de crédito deve fechar julho com faturamento de R$ 7 bilhões, o que representará um crescimento de 16,8% sobre julho de 2002. O volume de recursos representará o melhor faturamento mensal do ano, superior até mesmo a maio, quando o movimento do comércio é influenciado pelo Dia das Mães. O desempenho, de acordo com a Credicard, responsável pelo levantamento, deve-se ao período de férias escolares, além da manutenção do processo de expansão dos meios eletrônicos de pagamento. Do início do mês até agora, o valor da compra média está em R$ 77 e o número de cartões em circulação chega a 41,2 milhões. O número de transações alcança 91 milhões. Em relação a junho, o faturamento deste mês deverá ser 6% maior. No acumulado do ano, o movimento atinge R$ 45,6 bilhões, o que significa um aumento de 21,5% sobre o mesmo período do ano passado.