Cartões de crédito faturam R$ 4 bi em maio O mercado de cartões de crédito teve faturamento de R$ 4 bilhões, em maio, 34% acima do mesmo período do ano passado, e 14% superior ao registrado em abril. Os dados foram divulgados ontem pela Credicard S.A.. Segundo Carla Schmitzberger, vice-presidente de Marketing da empresa, este foi o segundo maior volume atingido pelo setor, superado apenas em dezembro de 1999, quando chegou a R$ 4,5 bilhões. A previsão é de que o mercado de cartões encerre o ano 2000 com faturamento de R$ 48 bilhões, um aumento de 25% em relação a 99, que registrou R$ 37,9 bilhões. O setor teve 61 milhões de transações em maio e o número de cartões chegou a 24,7 milhões. O valor médio da compra com cartão subiu de R$ 64,00, em abril, para R$ 65,00, em maio. O faturamento acumulado, nos cinco primeiros meses deste ano, foi R$ 18,2 bilhões, ante R$ 14 bilhões no mesmo período de 1999.