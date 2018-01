Cartões do Unibanco estão com problemas Os clientes do Unibanco estão tendo dificuldade para pagar suas compras com cartões de débito há mais de uma semana. Os terminais de pagamento eletrônico de empresas varejistas - como supermercados, lojas e farmácias - rejeitam os cartões do banco. A instituição bancária reconhece o problema. Segundo o banco, um projeto de modernização de seus sistemas está causando "algumas interrupções e quedas nas operações". A instituição espera, com as mudanças, "melhorar a comunicação entre lojistas e o banco, tornando o processo de realização das operações ainda mais ágil". O banco prevê que, a partir de amanhã, o sistema voltará a funcionar normalmente.