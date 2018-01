Cartões oferecem prêmios para cliente fiel Na guerra pela conquista dos clientes e sua fidelidade, as administradoras de cartão de crédito e bancos oferecem, além de juros mais baixo, programas de benefícios. As vantagens vão desde isenção ou redução da anuidade até passagens aéreas ou hospedagens em hotéis, como é o caso dos cartões do BankBoston. Quanto mais gastar, mais o cliente acumula pontos que depois podem ser trocados por prêmios. Um dos programas permite ao cliente acumular milhas, os chamados Smiles. Por esse sistema, a cada vez que o cartão é utilizado, um número de milhas é acumulado. Ao final de um determinado período, o cliente troca as milhas por passagens aéreas da companhia conveniada ao banco, de acordo com o saldo do bônus (veja no link abaixo quais os bancos que oferecem o programa de milhagem). Além desses benefícios, os clientes também podem obter a redução ou até isenção da anuidade, como é o caso dos clientes do Mercantil de São Paulo, Banestes e Banrisul. No Banco Safra é possível acumular pontos que podem ser trocados por diversos prêmios, como cruzeiros marítimos, hospedagem em resorts e produtos eletrônicos. Além disso, o banco também oferece o Programa de Milhagem Smiles da Varig. Já o HSBC, por meio do Clube de Benefícios, oferece pontos que podem ser trocados por milhas no Programa Smiles ou até por doações para entidades beneficentes, aquisição de produtos e compra de pacotes de viagens. Cartão de débito Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs), desde dezembro do ano passado, a rede de cinemas Cinemark passou a aceitar o cartão de débito Visa Electron. Ainda, segundo a Abecs, a utilização do cartão para o pagamento de pedágios estará em fase de estudo nos próximos meses. A utilização cada vez maior dos cartões de crédito em diversos serviços é uma tendência crescente entre as empresas desse segmento, o que vem a acompanhar o crescimento do uso dos cartões no varejo em geral e, principalmente, no comércio pela Internet.