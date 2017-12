Cartões oferecem vantagens a clientes O cliente que utiliza o cartão Fiat Credicard Mastercard Gold nas compras no Brasil ou no Exterior tem 5% do valor de cada compra convertido em bônus, que podem ser transformados em descontos na aquisição de um Fiat 0 km. Cada 250 em bônus pode ser utilizado na compra de carro em toda a rede de concessionárias Fiat. Porém, tem-se até 4 anos (48 meses) para acumular bônus, com um limite máximo de mil na versão local (Brasil), 2 mil na international e 5 mil na Gold. Compras no supermercado grátis Os usuários do cartão de crédito Credicard Grupo Pão de Açúcar contam com o Programa de Incentivo - um benefício para os clientes das versões local, international ou gold. Ao adquirir bens ou serviços com o cartão, no Brasil ou no exterior, o cliente acumula pontos que serão trocados por compras grátis nas lojas do Grupo Pão de Açúcar. Cada 5% do valor de todas as compras efetuadas com o cartão são convertidos em pontos. Cada R$ 100,00 em compras equivalem a 5 pontos acumulados, que tem validade de 12 meses consecutivos a partir do período de aquisição. Além disso, não se perde os pontos que já possui, porque acompanham novas regras. Instituições oferecem benefícios para a própria marca Algumas instituições estão oferecendo cartões de crédito com bonificações da sua própria marca. O BankBoston lançou um cartão com sua marca com as bandeiras Mastercard e Visa, que oferecem milhas. Elas podem ser utilizadas em viagens, hotéis e locação de veículos, e valem por dois anos. O Banco Real ABN AMRO, por exemplo, trabalha com um cartão chamado Clube Super Vantagens, que utiliza as bandeiras Mastercard e Visa. O plástico próprio do Real possibilita a troca de bônus por prêmios variados, como CDs, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos ou, ainda, artigos para prática de esportes. Em ambos os casos, cada dólar gasto em compras é transformado em 1 ponto.