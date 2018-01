Cartões telefônicos sofrem reajuste de 7,7% Os créditos telefônicos dos cartões usados em orelhões terão um reajuste de 7,7% a partir do dia 22. Cada crédito que hoje custa R$ 0,06 passará a custar R$ 0,07. A Anatel explica que o reajuste do preço dos cartões foi baixo em função de um acordo firmado com as empresas. Para a correção das outras tarifas telefônicas, foi usado como índice de referência o IGP-DI, que nos últimos doze meses ficou em 14,21%.