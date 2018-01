Cartões virtuais podem ser fraudados Embora tenham sido criados para oferecer maior proteção ao consumidor internauta que costuma fazer compras por meio da rede, os cartões virtuais e-card também estão sujeitos a fraudes, explica a técnica de Programas Especiais do Procon-SP, Renata Saad. Isso porque a segurança desses produtos não depende apenas das instituições administradoras de cartão, mas também do sistema de segurança oferecido pelos sites. "A solução, nesse caso, é conhecer bem a página onde deseja fazer suas compras", orienta. Ainda assim, o e-card oferece mais proteção que os tradicionais cartões de crédito, diz Renata. Na verdade, trata-se de um cartão que não existe fisicamente. Ao aderir a um e-card, o consumidor recebe somente um número, que será utilizado no momento da compra. Além disso, o limite de crédito desse produto tende a ser menor que o dos tradicionais cartões de crédito, entre R$ 600,00 e R$ 1 mil. Produtos Para garantir maior segurança, em geral o e-card possui um sistema de alerta que avisa o consumidor por e-mail das compras realizadas no dia. "Caso outra pessoa utilize o número do cartão para compras, o titular logo será informado e poderá fazer o cancelamento do produto", explica o diretor de Produtos de agência do Itaú, Edelver Carnavale, que lançou no início do mês o ItaúCard Net Mastercad. Disponível para qualquer cliente do Itaú, o produto tem taxa mensal de manutenção de R$ 2,50 e pode ser adquirido no site do Itaú, no bankline ou na agência da qual se é correntista. O número do cartão é concedido imediatamente na contratação. O cliente pode utilizá-lo tanto em compras nacionais como internacionais. O primeiro cartão e-card foi lançado em setembro do ano passado pelo Unibanco. Todo consumidor, correntista ou não da instituição, pode adquirir o produto por meio nos sites do Unibanco e e-Card. E ainda pode escolher entre as bandeiras Visa e Mastercard. A anuidade do cartão é de R$ 30,00. Segundo o diretor de Internet do Cartão Unibanco, Marcelo Tonhazolo, além das duas bandeiras, o consumidor tem a opção de escolher o e-card Submarino. Nesse caso, o cliente obtém descontos em compras realizadas no site. Outras parcerias estão sendo estudadas. Em ambos os casos, Unibanco e Itaú, o cartão só é concedido se o consumidor não tiver restrição de crédito. Veja mais informações sobre como comprar com segurança pela Internet nos links abaixo.