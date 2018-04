Cartórios funcionarão como agências da Caixa Os cartórios vão funcionar como correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal. Um convênio assinado entre a instituição e a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg) permitirá que, até o final de maio, 4,5 mil cartórios prestem serviços à população em nome da Caixa. Com isso, a instituição atingirá a totalidade dos municípios brasileiros, segundo informou o presidente da Caixa, Valdery Albuquerque. "Estaremos presentes em 100% do território nacional", afirmou. Segundo o presidente da Anoreg, Rogério Barcelar, existem atualmente cerca de 20 mil cartórios no País. Com o convênio, todos se tornam potenciais correspondentes bancários da Caixa. O avanço do número de participantes, no entanto, vai depender da modernização tecnológica dos cartórios. A Caixa irá abrir, inclusive, uma linha de financiamento especial para informatização desses cartórios.