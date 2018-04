Cartunista cobra direitos autorais por Ronald McDonald Um artista que afirma ter redesenhado os personagens do McDonald´s, como o próprio Ronald McDonald, está processando a cadeia de fast-food por violação de direitos autorais. O desenhista e cartunista Donald Evans trabalhou para a empresa entre os anos de 1986 e 2000. De acordo com o processo que corre na Corte de Londres, ele redesenhou vários personagens e criou outros tantos novos enquanto trabalhou para a empresa. Ele alega que a McDonald´s Restaurants Ltd., a subsidiária do Reino Unido da empresa, reproduziu ou autorizou a reprodução de algumas imagens dos personagens sem sua permissão, o que viola os direitos autorais. Para o advogado de Evans, seu cliente estabeleceu uma longa relação com o McDonald´s para ter este tipo de tratamento. Ele afirma que este pode ser um dos mais interessantes casos de direito autoral, já que estes personagens se tornaram ícones do McDonald´s em quase todo o mundo. A companhia não aceitou a acusação e limitou-se a dizer que apresentará sua defesa no tribunal. Não foi revelado o valor de indenização que Evans pede, mas o montante pode chegar a dezenas de milhões de dólares.