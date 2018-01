Casa: bens segurados em caso de roubo Em caso de roubo, os seguros residenciais garantem a indenização apenas dos bens descritos no contrato. Por isso, é necessário que o segurado faça uma relação dos bens que devem ser segurados, pois as seguradoras exigem a prova de existência do bem para que ele seja indenizado. Para receber o ressarcimento dos prejuízos é preciso provar que houve uso de violência ou ameaça contra a pessoa dentro do local onde estão os itens segurados. Quando acontecer tentativa de roubo, os prejuízos provocados aos objetos também são ressarcidos. Outra prova do roubo ou da tentativa de roubo é o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia mais próxima da residência. O seguro não cobre prejuízos por culpa ou fraude do segurado ou de pessoas próximas como filhos, cônjuge, empregado etc. A seguradora também não se responsabiliza por instrumentos de trabalho guardados na residência. Mais dicas sobre os serviços de seguros podem ser encontradas nos links abaixo.