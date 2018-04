Casa Branca 'acredita fortemente' em bancos privados Em meio ao receio de que o Citigroup e o Bank of America (BofA) estejam próximos de ser estatizados, a Casa Branca reiterou hoje que prefere que os bancos fiquem fora do controle do governo. "Este governo continua acreditando fortemente que o sistema bancário privado é o caminho correto a seguir", disse o porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs. As ações do Citigroup e do Bank of America atingiram a mínima em 52 semanas hoje, com os investidores preocupados com a possibilidade de que os esforços para reavivar o setor não tenham sucesso. Os dois bancos negaram as especulações de que serão estatizados. As informações são da Dow Jones.