Casa Branca acredita que consumidores gastarão dinheiro extra A administração Bush está otimista de que os consumidores vão gastar, em vez de poupar, a maior parte do dinheiro obtido com os cortes de impostos do pacote de estímulo econômico que a Casa Branca quer elaborar com o Congresso, disse nesta sexta-feira o secretário do Comércio, Carlos Gutierrez. "Não vamos dizer aos consumidores o que fazer ou como gastar o dinheiro, mas acreditamos, a partir da nossa experiência, que a maior parte será usada para gastos com consumo", disse à Reuters em entrevista. (Reportagem de Doug Palmer)