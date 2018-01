Casa Branca: bases da economia dos EUA são ´robustas´ As bases da economia dos Estados Unidos são "muito robustas", afirmou a Casa Branca nesta quarta-feira, 28, um dia após a queda das bolsas em todo o mundo, em parte pelo temor de um arrefecimento do maior mercado do mundo. "A confiança do público americano na economia está subindo", declarou à imprensa o porta-voz da Presidência americana, Tony Snow. "Os mercados internacionais estão robustos como jamais foi visto. A bolsa chinesa cresceu mais de 100% no ano passado e o mercado rebateu hoje (quarta)", declarou. Na última terça, uma queda de quase 9% na Bolsa de Xangai arrastou os mercados financeiros de todo o mundo. No entanto, a Bolsa de Xangai recuperou nesta quarta quase 4% e o Dow Jones Industrial, indicador mais importante de Wall Street, também ganhava quase 1% de manhã. Snow se negou a fazer comentários sobre a volatilidade nas bolsas, ao dizer que "é algo muito perigoso".