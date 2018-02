Casa Branca diz que Geithner ajudou a salvar economia dos EUA

"O secretário Geithner ajudou a orientar a economia americana a voltar da beira do abismo, e agora está liderando o esforço para uma reforma financeira", disse a porta-voz da Casa Branca Jennifer Psaki.

Mais cedo, em seu testemunho no Comitê Econômico do Congresso, Geithner disse que a falência da AIG representava um risco significante para a economia, diante do colapso do banco de investimento Lehamn Brothers, que espalhou um pânico que virtualmente derrubou o comércio global e ameaçou minar todo o sistema financeiro.

O pacote de ajuda à AIG tornou-se um símbolo da revolta dos eleitores com as falhas de Wall Street e do financiamento de 700 bilhões de dólares, complicando os esforços da Casa Branca para aprovar um projeto de reforma.

(Reportagem de Alister Bull)