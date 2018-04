Casa Branca diz que 'queda livre' da economia já parou

A economia dos Estados Unidos deteve sua "queda livre" do fim do ano passado, mas ainda não recuperou a saúde, disse neste domingo, 19, Peter Orszag, que comanda o Escritório de Orçamento da Casa Branca.

Em declarações ao canal CNN, Orszag assegurou que há sinais de melhora na economia e o Produto Interno Bruto (PIB) que será anunciado para o segundo trimestre do ano será muito melhor que o dos primeiros três meses.

Segundo o alto funcionário, "os números do segundo trimestre, embora seguramente vão seguir apontando uma queda, serão provavelmente muito melhores que os do primeiro trimestre, o que é um sinal de progresso".

Os últimos dados do Departamento de Comércio indicam que o PIB dos EUA recuou 5,5% no primeiro trimestre do ano, uma pequena correção em relação aos 5,7% calculados inicialmente.

"Os sinais mistos são parte do que ocorre nesse tipo de período, onde há uma sensação de que a queda livre terminou, mas ainda não chegamos ao ponto de um crescimento sustentado", explicou.

Segundo Orszag, "a sensação de queda livre" que os EUA tinham em dezembro ficou para trás, mas ainda não "entrou na época de crescimento".

Isso, lembrou, não ocorrerá de acordo com a maioria dos analistas até "mais para o fim do ano".

O alto funcionário repetiu as palavras do presidente americano, Barack Obama, no sentido de que o desemprego alcançará nos próximos meses 10% e demorará mais para melhorar que o resto dos indicadores econômicos.

"As empresas, inclusive quando a economia começa a se recuperar, se mantêm reticentes em contratar gente durante uma temporada. O índice de desemprego se manterá elevado", admitiu.

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) calcula que ao longo do ano o desemprego rondará entre 9,5% e 9,8%.