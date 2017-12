Casa Branca estima déficit federal recorde de US$ 455 bilhões A administração Bush prevê elevação no déficit federal de 2003 ao nível recorde de US$ 455 bilhões, revelando os custos do corte nos impostos e da guerra contra o terrorismo, assim como os efeitos da recessão econômica. A Casa Branca estimou ainda que o déficit deverá estabelecer outro recorde no ano que vem, chegando a US$ 475 bilhões. A Casa Branca previu, no entanto, queda no déficit para US$ 226 bilhões em 2008. Leia as duas outras notícias importantes de hoje sobre a esconomia americana: Federal Reserve reduz previsão de crescimento do PIB dos EUA para este ano Greenspan afirma que, se necessário, juro anual pode ficar abaixo de 0,75%