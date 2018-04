Casa Branca prevê déficit orçamentário de US$ 1,75 tri O déficit orçamentário dos EUA subirá para US$ 1,75 trilhão no atual ano fiscal, que termina em setembro, de acordo com a Casa Branca. O montante significará 12% do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, um nível que não era visto desde a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, a Casa Branca prevê que o déficit irá recuar, à medida que a economia se recuperar da crise, o gasto governamental cairá e a receita com impostos crescerá. A Casa Branca prevê déficit de US$ 1,17 trilhão para o ano fiscal de 2010, US$ 912 bilhões para 2011 e US$ 581 bilhões para 2012. Até o final do mandato de Obama, em 2013, a Casa Branca afirma que o déficit cairá para US$ 533 bilhões, ou 3% do PIB. A proposta de orçamento para o atual ano fiscal prevê o fim de subsídios para bancos no programa de crédito estudantil federal, a contratação de agentes extras do FBI para combater a fraude em hipotecas e crimes de colarinho branco. As informações são da Dow Jones.