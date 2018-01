Casa Branca reduz previsão para crescimento e inflação O governo George W. Bush rebaixou sua previsão de crescimento econômico e de inflação para 2006 e indicou que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) pode desacelerar ainda mais em 2007 e a inflação pode subir de forma marginal. "A previsão de crescimento econômico claramente reflete o fato de que a economia dos EUA está se moderando para níveis de crescimento mais sustentáveis, mercados de mão-de-obra mais firmes e taxas de inflação estáveis?, disse o secretário do Tesouro, Henry Paulson. A Casa Branca espera que o PIB ajustado à inflação cresça 3,1% este ano, de uma expectativa de expansão de 3,6% na projeção anterior, de julho. Em 2005, o PIB americano cresceu 3,5%. A Casa Branca espera agora mais uma desaceleração do crescimento do PIB para 2,9% em 2007, antes que a atividade econômica acelere ligeiramente nos próximos anos, para uma taxa em torno de 3% por ano até 2011, de acordo com as previsões revisadas. Para a inflação, o governo Bush reduziu sua previsão de alta do índice de preços ao consumidor geral (IPC) de 3% para 2,3% este ano, comparado com 3% em 2005. A Casa Branca prevê alta do IPC de 2,6% em 2007, permanecendo na faixa entre 2,6% e 2,3% até 2011.