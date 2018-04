Casa & Vídeo entra em recuperação judicial Sem alarde, a rede de varejo Casa & Vídeo entrou no último dia 6 com um pedido de recuperação judicial na 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio. A empresa está em crise desde novembro, quando foi alvo da operação "Negócio da China", fruto de dois anos de investigação da Polícia Federal por causa de suspeitas de evasão de divisas, descaminho e formação de quadrilha. Com 77 lojas, a empresa teve suas contas bloqueadas em novembro por causa de inadimplência com a Receita Federal e está com problemas de fluxo de caixa.