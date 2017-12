Casa própria com recursos do FGTS A compra da casa própria está entre as opções mais indicadas por especialistas para o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que ficou engordando em fundos de ações. Mais que isso, é uma forma de pôr a mão no dinheiro que, depois da permanência de um ano nesses fundos, ganha mobilidade a partir do dia 18, mas sob condições bastante restritas. Pela legislação, o optante poderá adquirir um imóvel usando não apenas os recursos que retornarem da aplicação nos papéis da estatal, mas o saldo de todas as contas vinculadas em seu nome no FGTS, ativas e inativas (sem depósito há mais de três anos). A utilização, no caso, deve seguir as regras definidas. Se decidir pela aquisição de imóvel, o optante não obterá mais a rentabilidade de uma aplicação financeira, como vem ocorrendo com os recursos investidos nas ações da Petrobrás. "Como só é permitida a compra do imóvel para moradia do próprio optante, o uso do dinheiro do FGTS na aquisição da casa própria deve deixar de ser visto como um investimento", afirma Nédio Henrique Rosselli Filho, gerente de Mercado e Fomento de São Paulo, da Caixa Econômica Federal. "Na maioria das vezes, trata-se da realização de um sonho, que é o de possuir a casa própria." Mesmo para essa finalidade, Rosselli faz um alerta: "Não adianta, no caso de compra com financiamento, dar todos os recursos do FGTS na entrada do imóvel e, depois, não poder arcar com as prestações." Segundo ele, o segredo na aquisição da casa própria, mesmo com as contas vinculadas do FGTS, está no planejamento. Requisitos para a compra da casa própria Todo optante com três anos ou mais de cadastro no FGTS pode utilizar suas contas vinculadas para a compra de um imóvel, desde que o valor da residência não ultrapasse R$ 300 mil. Pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o dinheiro do fundo poderá ser usado, isoladamente ou somado com recursos próprios, para pagamento à vista do imóvel, como entrada, amortização do saldo devedor e abatimento das prestações mensais. No caso de financiamento, ele diz que o valor varia de banco para banco. Na Caixa, de acordo com Rosselli, o financiamento pelo SFH não pode ser superior a R$ 180 mil. Mas um dos principais objetivos do FGTS é fornecer recursos para que a classe média e trabalhadores de baixa renda adquiram a casa própria. Para isso, além do SFH, os recursos do FGTS podem ser aproveitados também nos programas Carta de Crédito da Caixa Econômica Federal, Carta de Crédito FGTS (financiamento de imóveis com recursos do fundo) e até mesmo para o pagamento ou a complementação de recursos próprios na aquisição de imóveis fora do SFH. As condições básicas são idênticas em todas as modalidades: o optante não pode ser promitente comprador ou proprietário de imóvel residencial no município em que reside ou em que exerce sua função principal, nas cidades limítrofes ou na região metropolitana. O imóvel deverá estar localizado no município onde o interessado trabalha ou no município limítrofe ou, ainda, ser integrante da região metropolitana. Exigências no uso do FGTS No caso de o imóvel estar localizado em cidade distante de onde trabalha, o adquirente deverá comprovar que reside na localidade há pelo menos um ano. O interessado também não pode ser promitente comprador ou proprietário de imóvel financiado pelo SFH em qualquer parte do País. A aquisição do imóvel poderá ser feita por mais de um optante, desde que todos os participantes da composição de renda morem na cidade em que o imóvel esteja sendo adquirido e atendam as exigências do SFH, ou seja, tenham três anos de cadastro no fundo. Se usar as contas do FGTS para amortizar o saldo devedor no SFH, o optante só poderá voltar a utilizar os recursos do fundo após dois anos da última movimentação. Se a residência vier a ser alvo de nova venda, o dinheiro do fundo só poderá ser utilizado novamente na sua aquisição três anos depois da última compra. Se o optante quiser adquirir novo imóvel, não há empecilho no uso do FGTS, desde que se desfaça do anterior. A compra do imóvel pode ser feita por meio dos bancos credenciados no SFH. As instituições cobram uma taxa pela intermediação. A Caixa, por exemplo, cobra taxa operacional de R$ 200,00 mais uma taxa de serviço equivalente a 3% do valor da venda, até o limite de R$ 200,00.