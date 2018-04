Casa própria: crédito da Caixa se retrai Este talvez não seja o melhor momento para quem deseja financiar a compra da casa própria. Desde agosto do ano passado, a Caixa Econômica Federal, principal banco que financia imóveis no País, deixou de soltar recursos próprios para financiamentos de imóveis destinados a famílias com renda superior a R$ 2 mil. Com a medida, as famílias de classe média que procuram recursos para comprar um imóvel ainda podem recorrer à Caixa, mas têm de contar agora com os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Outra saída é procurar o financiamento em bancos privados. Em 2000, do volume total de R$ 7,01 bilhões liberados pela Caixa para crédito imobiliário, R$ 2,65 bilhões eram formados por recursos próprios da Caixa. No ano passado, o banco liberou até julho apenas R$ 1,10 bilhão, o que explica que o montante destinado a financiamentos imobiliários tenha caído para R$ 4,72 bilhões. Outro dado que demonstra a reduzida oferta do setor é o volume repassado pelo Sistema Financeiro Nacional ao crédito habitacional, que está bem abaixo do mínimo determinado pela legislação. O acompanhamento que o Banco Central (BC) fez sobre o setor mostra que, em janeiro deste ano, estavam aplicados em financiamentos habitacionais cerca de R$ 31,2 bilhões, o que representa 58% do mínimo exigido (R$ 54,5 bilhões). Se forem analisados apenas os bancos privados, a situação é ainda pior. Dos R$ 28,8 bilhões que eles deveriam emprestar, somente R$ 15,5 bilhões (53,78% do total), foram transformados em crédito para os mutuários. Pelas regras do BC, 65% dos depósitos da poupança captados pelos bancos devem ser direcionados para o financiamento habitacional. O gerente de mercado da Caixa, Nédio Henrique Rosselli Filho, diz que a suspensão dos recursos da Caixa para financiamentos destinados à classe média não é definitiva. "A liberação de recursos da Caixa para famílias com melhor poder aquisitivo pode retornar, mas não no curto prazo". Ele ressalta que 85% dos financiamentos da Caixa vão atualmente para famílias de renda mais baixa (salários inferiores a R$ 2 mil). O valor máximo financiado pelo banco é de R$ 44 mil, e o preço do imóvel não pode superar R$ 62 mil. Nédio cita a influência das altas taxas de juros como um dos fatores para o momento ruim dos financiamentos imobiliários. Para os casos em que os recursos liberados são provenientes do Fundo Amparo ao Trabalhador, as taxas do banco são calculadas com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), definida pelo Banco Central a partir de uma composição de taxas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Hoje, o índice está em 9,5% ao ano, aos quais são acrescidos 4% cobrados pela Caixa - o que representa uma taxa de financiamento de 13,5%. Pelo FAT, apenas imóveis novos podem ser financiados. Trata-se de uma tentativa do governo de estimular a geração de empregos e os investimentos na construção civil. O presidente do Sindicato da Habitação (Secovi), Romeu Chap Chap, diz que a estagnação do setor imobiliário é sinal do momento de expectativa do mercado diante das mudanças nas regras do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Segundo ele, a Caixa, responsável por 90% do mercado imobiliário, está esgotando sua capacidade financeira depois de passar boa parte da década de 80 e o começo da década de 90 com um programa de forte liberação de recursos para financiamentos imobiliários. Ele diz que a combinação de recessão, desvalorização da moeda, salários baixos e crises internacionais levou o segmento de crédito imobiliário a uma fase extremamente penosa. E aponta o alto índice das taxas de crédito imobiliário como um dos sinais do mau momento do setor de imóveis: "Enquanto os juros não baixarem, e isso passa primeiro por uma redução da Selic (taxa básica de juros da economia), os financiamentos da casa própria não vão decolar".