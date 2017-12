Casas Bahia abre dia 1º no Anhembi, com dobro do espaço A Casas Bahia vai reeditar este ano a superloja instalada no Pavilhão de Exposições do Anhembi que funcionará durante o mês de dezembro. A área de vendas desta vez ocupará todo o espaço e chegará a 52 mil metros quadrados, o dobro do ano passado. O local será transformado em uma espécie de shopping. Além da ala de vendas de móveis e eletroeletrônicos, a Casas Bahia montará opções de entretenimento, como boliche, jogos eletrônicos, oficinas culturais, clínica de esportes, cinema, salão de beleza, serviços e shows gratuitos. Haverá ainda uma praça de alimentação com restaurantes, fast-foods e bares. A expectativa da empresa é receber um público de dois milhões de pessoas, frente a um milhão de 2003. No ano passado, o volume de vendas chegou a R$ 30 milhões. A loja fica aberta do dia 1º até 31 de dezembro.