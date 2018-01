Casas Bahia tem faturamento de R$ 6 bilhões em 2003 A Casas Bahia teve faturamento de R$ 6 bilhões em 2003 e atingiu a marca de 14 milhões de clientes atendidos. O crescimento no faturamento em relação a 2002 foi de 30%. Em 2003, a rede vendeu 24 milhões de itens (apenas em dezembro foram 3,7 milhões), vindos dos 3 mil fornecedores que atendem à rede de 35 lojas. No ano, os campeões de vendas foram os celulares (2,3 milhões de aparelhos) e os televisores (1 milhão de aparelhos). Em 2003, a rede realizou uma média de 30 mil entregas/dia, asseguradas por uma frota própria de 1.400 caminhões que durante o ano rodaram 64 milhões de quilômetros, o equivalente a 1.600 voltas em torno da Terra . A empresa encerrou o ano com 25 mil empregados.