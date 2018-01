Casas Bahia veiculará campanha com música de John Lennon A Casas Bahia, líder do varejo brasileiro com vendas estimadas em R$ 5,5 bilhões este ano, decidiu inovar na sua mensagem de Natal: fechou contrato com a viúva de John Lennon, Yoko Ono, e vai usar a canção "Happy Christimas" do mais famoso dos Beatles em comerciais que começam a ser exibidos hoje. Os comerciais para televisão, garante Silvio Matos, o homem que comanda a criação da agência de publicidade Bates Brasil, têm tudo para emocionar os consumidores. Na versão em português, que não é aquela cantada por Simone no CD 25 de dezembro, a campanha mostra famílias celebrando o Natal e presenteando as pessoas com produtos, é claro, das Casas Bahia. Matos diz que o filme chegou a emocionar até mesmo Yoko Ono, que, ao assisti-lo, autorizou o uso em menos de uma semana. O publicitário só não revela o valor do contrato, em dólar, que foi fechado com a viúva de Lennon e deve tornar ainda mais emocionante o seu Natal. Expectativa por vendas de R$ 1 bilhão Com 51 anos de história, a Casas Bahia tem hoje uma rede de 341 pontos de venda no Brasil e cerca de 6,2 milhões de clientes por mês circulando nas suas lojas e com pagamento a crédito. As vendas à vista respondem por apenas 4% dos negócios. A grande aposta da rede neste Natal, no entanto, é a área do Parque de Exposições do Anhembi, em São Paulo, que irá dividir com a Arquidiocese de São Paulo e sua Feira da Natividade. O presidente da Casas Bahia, Samuel Klein, espera realizar vendas de R$ 1 bilhão, dos quais 10% sairão dessa loja. O judeu polonês radicado no Brasil há 51 anos, nunca comemorou e investiu tanto no Natal como neste ano.