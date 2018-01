Casas de câmbio voltam a vender dólar acima de 3 pesos O dólar voltou a quebrar a barreira dos três pesos hoje, o que não era registrado desde 3 de setembro passado. Em algumas casas de câmbio, a moeda já está sendo vendida a 3,03 pesos e negociada a 2,95 pesos na compra. Somente nos últimos seis dias, o dólar subiu 4,2% frente ao peso. As principais explicações ouvidas pela correspondente Marina Guimarães junto aos operadores do mercado financeiro na Argentina apontam para a redução do volume de moeda norte-americana nos mercados. Um dos motivos é uma menor liquidação de divisas por parte dos exportadores. Para se ter uma idéia, as empresas exportadoras de cereais, que respondem por quase um terço das exportações totais do país, liquidaram cerca de US$ 13 milhões, menos da metade da média de US$ 30 milhões. Além disso, acredita-se que o Banco Central está realizando operações maiores de compra de dólares no mercado, o que reduz o volume de moeda norte-americana, pressionando para cima a cotação do dólar. Segundo fontes da correspondente, isso acontece devido ao interesse do governo por uma moeda mais fraca frente ao dólar, o que deixa os produtos argentinos mais competitivos no mercado internacional e contribui para o reaquecimento econômico do país.