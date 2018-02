Casas lotéricas começam a receber declaração de isento As casas lotéricas começam a receber a partir desta sexta-feira a Declaração Anual de Isento do Imposto de Renda Pessoa Física (DAI). Basta a pessoa preencher um formulário que estará à disposição nas lotéricas, entregar no guichê e pagar uma tarifa de R$ 1,00. Devem fazer a declaração de isento os contribuintes que tiveram rendimento inferior a R$ 13.968,00 em 2005 e cujo Cadastro de Pessoa Física (CPF) não foi incluído em alguma declaração do Imposto de Renda na condição de cônjuge ou de dependente. As pessoas devem levar o CPF ou título do eleitor ao se dirigir à casa lotérica.