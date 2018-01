Casco da plataforma P-51 será feito no Brasil O presidente da Petrobras José Eduardo Dutra confirmou que o casco da plataforma P-51 vai mesmo ser construído no Brasil pela Nuclep. O contrato ainda depende da assinatura do acordo com o governo do Estado que prevê a isenção de impostos sobre a plataforma. A obra será feita pelo grupo Fels Setal que apresentou o menor preço. Segundo o diretor de exploração e produção da empresa, Guilherme Estrella, o preço final só será divulgado após o acordo com o governo. A realização desta etapa na obra na Nuclep permitirá a geração de 2,5 mil empregos diretos.