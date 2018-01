Casino amplia vendas no 3º trimestre, mas registra desaceleração na América Latina

PARIS - O conglomerado varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar, divulgou nesta terça-feira, 17, que teve vendas de 9,22 bilhões de euros (US$ 10,85 bilhões) no terceiro trimestre do ano, representando leve alta de 1,9% ante igual período de 2016, em meio à estagnação da receita na França e uma significativa desaceleração de suas operações na América Latina.

O resultado, porém, superou levemente a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 9,12 bilhões de euros.

As vendas na França ficaram estáveis em relação a um ano antes, em 4,76 bilhões de euros, enquanto a receita na América Latina cresceu 2,4%, a 3,97 bilhões de euros, mas em ritmo bem mais fraco do que no trimestre imediatamente anterior.

No trimestre encerrado em setembro, o Casino também foi afetado negativamente por fatores cambiais, em especial na Argentina.