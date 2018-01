Caso do FGTS pode afetar câmbio hoje O mercado de câmbio deve abrir o dia tranqüilo. Há pouco estava cotado a R$ 1,7970 na ponta de venda dos negócios. O único fator que pode alterar esse cenário é o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da correção monetária do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em planos econômicos anteriores. Estão sendo julgadas as correções dos planos Bresser, Verão, Collor 1e 2. Na semana passada, o governo reestimou o impacto nas contas públicas de uma possível derrota no STF. Se o governo perdesse em todos os planos, o impacto final seria de R$ 53,3 bilhões. Analistas avaliam que se houver comprometimento das metas fiscais, o mercado financeiro pode reagir mal e a estabilidade que vem sendo registrada nos últimos dias pode ficar comprometida. Outro fator que deve influenciar o mercado de câmbio hoje é a divulgação do resultado da operação de troca de bradies - papéis da dívida brasileira - por bônus globais de 40 anos. Esse é o maior prazo que um papel do governo federal já atingiu. No início da operação, esperava-se que os negócios chegassem a US$ 1 bilhão. Analistas financeiros acreditam que esse total já passa de US$ 2,5 bilhões.