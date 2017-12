Caso Eduardo Jorge puxa juros e dólar O caso Eduardo Jorge também teve reflexos negativos no mercado de juros, em que as taxas futuras subiram, numa reação contrária a que teoricamente deveria ocorrer, dois dias após a vigência da Selic 17% ao ano, reduzida de 17,5% ao ano pelo Banco Central na sexta-feira à noite. Os juros prefixados para contratos de swap com base de 252 dias úteis fecharam em 18,56% ao ano, frente a 18,33% ao ano. O desconforto dos investidores se traduziu em taxas de juros mais elevadas para o leilão de títulos públicos do Tesouro. Justamente quando o Tesouro, contando com a recente onda de otimismo, dava mais um passo no alongamento da dívida pública, aumentando os prazos dos papéis e a quantidade ofertada dos títulos de vencimento mais longo. No que diz respeito à inflação, o valor de junho de 0,93 % do IGP-DI - Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, apurado entre o primeiro e o último dia útil do mês, da Fundação Getúlio Vargas - não agradou muito, embora a inflação não seja atualmente uma grande preocupação para o mercado. O resultado foi impulsionado sobretudo pelo IPA - Índice de Preços do Atacado, que compõe o IGP -, que teve variação de 1,45%, resultado 0,76 ponto acima do IPA de maio. Amanhã, o IBGE divulga o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - de junho, que é base para a meta de inflação do governo; e na sexta, saem vários indicadores norte-americanos também referentes a junho. ... E o dólar sobe O caso Eduardo Jorge também interrompeu hoje a série de baixas na cotação do dólar. Depois de abrir em queda, chegando a atingir a mínima do dia em R$ 1,7910 (-0,22%) durante o período da manhã, o dólar fechou na máxima do dia, em alta de 0,50%, cotado a R$ 1,8040. A preocupação com as notícias do Planalto causaram uma fuga de divisas, pressionando a cotação da moeda norte-americana. Operadores comentam, no entanto, que a alta do dólar hoje pode ter sido apenas pontual. "Criou-se uma tensão política que não corresponde aos dados recentes da economia, que vem apresentando bons resultados", comentou um experiente operador. De acordo com ele, o fluxo cambial positivo continua sendo um fator de baixa para o dólar. "Mas enquanto o caso Eduardo Jorge não estiver esclarecido, o mercado tende a permanecer cauteloso", completou.