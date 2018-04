Caso Marka:CVM absolve Cacciola, Marka e FonteCindam O ex-banqueiro Salvatore Alberto Cacciola que era dono do extinto Banco Marka, foi absolvido hoje pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no inquérito administrativo aberto para apurar irregularidades em operações com fundos de investimento em 1998. Os Bancos Marka e FonteCindam também foram absolvidos, assim como todos os outros acusados no processo. Segundo o relator do inquérito, o diretor da CVM Wladimir Castelo Branco, a autarquia não conseguiu encontrar provas suficientes para afirmar que foram criadas condições artificiais de demanda. A investigação da CVM esbarrou no precário arquivamento das ordens de compra e venda pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Os Bancos Marka e FonteCindam desencadearam o escândalo financeiro que levou o ex-presidente do Banco Central Chico Lopes ao banco dos réus. A CVM já investigava as atividades do Marka e do FonteCindam antes mesmo das denúncias de favorecimento do BC a essas instituições durante a mudança sistema cambial de fixo para flutuante. O inquérito foi aberto em meados de 1998 com objetivo de apurar irregularidades com o Evolution Fund, um fundo de anexo IV que era administrado pelo Banco Marka e tinha sede nas Bahamas. O inquérito ganhou ainda mais atenção porque entre os acusados na investigação da CVM estava Cacciola, hoje foragido na Itália. O escândalo do caso Marka começou em fevereiro de 1999, com a demissão de Lopes da presidência do BC. Logo após ser demitido, o Lopes foi acusado de participar da operação de socorro aos dois bancos de investimento. Durante a gestão de Lopes, o BC vendeu dólares ao Marka e ao FonteCindam por valor inferior ao câmbio do dia. Mappin O empresário Ricardo Mansur, ex-presidente do Mappin e da Mesbla, foi multado hoje pela CVM em R$ 500 mil e inabilitado a administrar companhias abertas no Brasil por cinco anos. A punição é resultado do julgamento administrativo aberto pela autarquia para apurar abuso de poder e o descumprimento das obrigações de encaminhar a CVM seus balanços financeiro e fatos relevante referente à falência do Mappin. Já o diretor de Relações com Mercado do grupo, Paulo Roberto Pasian, foi multado em R$ 20 mil e inabilitado a ocupar esse cargo também por cinco anos. Também foram multados Fernando Nascimento Ramos (R$ 20 mil), Leonel Pozzi (R$ 30 mil) e Paulo de Tarso Midena Ramos (R$ 30 mil). Os outros envolvidos no inquérito foram absolvidos.