Caso Parmalat vai endurecer medidas regulatórias da UE A Comissão Européia examinou hoje as implicações da insolvência da empresa italiana Parmalat Finanziaria SpA dentro de um debate, liderado pelo comissário europeu de mercado interno, Frits Bolkestein, sobre as reformas das medidas regulatór ias da União Européia (UE), que são as normas de gestão empresarial que garantem a segurança dos investidores. A revisão, segundo a agência Dow Jones, já estava prevista desde a adoção das regras atuais sobre a governabilidade das empresas européias, adotadas em maio de 2003, mas "é evidente que os últimos acontecimentos (da Parmalat) serão levados em conta para reforçar a segurança dos inves tidores", reiterou Jonathan Todd, porta-voz de Bolkestein. A proposta do órgão executivo comunitário para alterar as regras atuais será encaminhada ao Conselho de Ministros em fevereiro e ainda "está em debate", afirmou Todd. Segundo o porta-voz, haverá um reforço na questão da função de divisão de contas da diretoria de empresas, sobretudo sobre as contas consolidadas para que a responsabilidade não seja dividida por duas partes do grupo. No caso da Parmalat, foi constatado, em dezembro, que a empresa e seus executivos inventaram pelo menos US$ 8,87 bilhões em ativos, abrindo uma das maiores investigações de fraude corporativa da história. O caso da insolvência da Parmalat reabre o debate sobre as medidas regulatórias da UE, que já haviam sido endurecidas sob impacto dos escândalos financeiros da concordata da gigante americana de energia Enron (dezembro/2001), seguida pela fraude contábil da norte-americana de telecomunicações WorldCom (junho/2002). O escândalo da Parmalat repercutiu sobre três departamentos da Comissão Européia: mercado interno, concorrência e agricultura. A equipe do comissário Mario Monti (concorrência) ainda aguarda a notificação formal do governo italiano para decidir se houve ajuda de Estado ao grupo, o que violaria as regras comunitárias. O comissário Franz Fischler (agricultura) também decidirá nas próximas semanas se haverá ajuda extra aos pequenos produtores de leite, fornecedores do grupo alimentar italiano.