Caso Rio Tinto pode atrasar negociação de minério A suspeita de que membros da indústria siderúrgica chinesa teriam colaborado com funcionários da mineradora anglo-australiana Rio Tinto, que foram detidos recentemente no país acusados de espionagem, poderia adiar a conclusão das negociações anuais de preço do minério de ferro. A previsão foi feita por analistas do mercado de aço consultados pelo diário britânico Financial Times. A atual negociação já é a mais prolongada em 40 anos, diz o jornal.