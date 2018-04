Caso Transbrasil completa 8 meses sem definição No dia 3 deste mês, a Transbrasil completou oito meses de paralisação sem dar sinal de retomada das atividades. Depois de várias tentativas fracassadas de venda, as ações da empresa continuam na mão da família do fundador Omar Fontana e de seu principal sócio, Antônio Celso Cipriani. "A situação continua a mesma", diz o porta-voz da companhia, Carlos Badra. Segundo ele, a companhia tem ainda cinco aviões, dois Brasília e três Boeings. Está tentando vender as aeronaves, que são mantidas nos aeroportos de Brasília e São Paulo (Congonhas), parcialmente sem peças e motores. Os cerca de 1.200 funcionários deixaram de comparecer às dependências da empresa. Os telefones da companhia estão desligados e parte de sua estrutura no Aeroporto de Congonhas está sendo utilizada pela empresa de táxi aéreo de Cipriani, a Target. O Ministério Público de São Paulo vetou, em junho, a transferência gratuita de 54% das ações para a Fundação Transbrasil, que reúne os funcionários da empresa. Com isso, os empregados estão impedidos de obter o controle da empresa e de se lançar na difícil empreitada de obter investimentos para levantá-la. Analistas da aviação calculam que seriam necessários R$ 1,5 bilhão para pagar dívidas e reiniciar as operações. O problema é que, com esse dinheiro, o investidor poderia montar uma companhia aérea sem os problemas da Transbrasil. É, portanto, um negócio que teria poucas chances de evoluir. A disputa judicial entre a Transbrasil e a Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) vai atrasar por tempo indeterminado a retomada de espaços da companhia aérea nos principais aeroportos brasileiros. Esses espaços, como balcões de check-in nos Aeroportos de Congonhas e Guarulhos, valem ouro e estão sendo disputados por várias empresas grandes, como TAM e Gol, e até por companhias de fretamento. A Infraero foi impedida por medidas jurídicas de entregar os espaços para outras companhias. Segundo fontes da empresa, a dívida da Transbrasil referente às taxas para uso da infra-estrutura aeroportuária batem nos R$ 125 milhões atualmente. O ex-presidente da Infraero Fernando Perrone reclamou dos prejuízos, dizendo que o sistema jurídico do País não deixa as empresas falirem, mesmo quando estão sem condições de operar. "O sistema jurídico cria zumbis", declarou, numa referência velada ao caso Transbrasil. O Departamento de Aviação Civil (DAC) decidiu não interferir. O diretor-geral do DAC, Venâncio Grossi, afirmou que o departamento não recebeu nenhum plano de retomada das operações da Transbrasil, mas que não pretende retirar a concessão da empresa. O DAC só retirou o Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo (Cheta) por falta de estrutura e segurança de vôo. "O governo não quer dar o último golpe na empresa", afirma um executivo do setor da aviação. Segundo a fonte, tudo indica que a agonia da Transbrasil será lenta. "Até que um dia não se ouvirá falar mais dela". Enquanto isso, o ex-presidente da companhia, Celso Cipriani, está sendo investigado pelo Ministério Público. Ele é apontado como o principal responsável pela derrocada da companhia fundada pelo seu genro, Omar Fontana.