Cassinos de Trump pedem moratória A Trump Entertainment Resorts, empresa de Donald Trump que administra cassinos em Atlantic City (EUA), apresentou moratória, menos de uma semana após o magnata decidir abandonar a companhia. O motivo é a forte redução de gastos dos americanos. Esta é a terceira vez em sua história que a companhia recorre à proteção do capítulo 11 da lei americana que regula as quebras no país. No final de 2008, acumulava uma dívida de US$ 1,74 milhão, e tinha ativos de US$ 2,1 bilhões.