Catadora diz que ganha R$ 5 por dia no Recife

RECIFE - Sem emprego fixo e com três filhos pequenos, Maria da Paz Oliveira, de 28 anos, faz bicos como catadora de recicláveis no Recife, mas nem sempre consegue o suficiente para alimentar a família – o marido dela também está desempregado e se recupera de um atropelamento.

++Ricos ganham 36 vezes mais que os pobres

“Minha maior sorte é que não tenho que pagar aluguel, porque o barraco onde moramos eu ganhei da minha mãe. Se não fosse isso, a gente estava na rua. Tem dias que recebo R$ 5 vendendo latinhas de alumínio, vidro e papel. Em outros, nem isso. Sinto muita vergonha e não consigo pedir esmola na rua. Nem creche eu consegui para as crianças. Porque aí pelo menos eles iam ter o lanche”, contou.

++Brasil tem 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 trabalhando

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caçula da família, P.O.S, de 7 meses, enfrenta problemas de saúde e, segundo a mãe, foi diagnosticado com anemia e desnutrição. “Eu sofro muito. Já pensei até em roubar, mas de que adianta? Já pensou se eu acabar na cadeia? Quem vai cuidar dos meus filhos?” Na casa de quatro cômodos, a família vive sem água encanada e energia elétrica. Não há cama ou colchão para todos. As crianças dividem a mesma escova de dente e os poucos brinquedos.

Na comunidade onde Maria da Paz mora, no bairro do Coque, na região central do Recife, essa é a realidade de muitas famílias. A renda mensal de muitas famílias não chega a R$ 50, segundo informações do Conselho de Moradores do Coque.