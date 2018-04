Cataflam e Viagra, os campeões da farmácia A impotência sexual não está entre os problemas de saúde que mais acometem os brasileiros. Mesmo assim, o Viagra, que combate a doença, foi o remédio com maior faturamento no País no ano passado, com US$ 59 milhões. Porém, nenhum medicamento contra a dengue ou contra a tuberculose figura na lista dos que mais faturaram ou dos que mais foram consumidos em 2001. "Isso mostra que a indústria farmacêutica não tem compromissos com a saúde pública. Ela produz apenas o que lhes interessa", diz o presidente em exercício do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Francisco Caravante Júnior, interpretando a lista dos dez remédios mais vendidos no País em 2001. Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma), no ano passado, os medicamentos mais consumidos no Brasil foram Cataflam (antiinflamatório), Neosaldina (analgésico), Novalgina (analgésico), Tylenol (analgésico), Redoxon (Vitamina C em cápsulas), Buscopan (analgésico), Lexotan (antiansiolítico), Sorine (descongestionante nasal), Hipoglós (pomada para a pele) e Luftal (anti-gases). Leia mais