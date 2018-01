Catho informa preços de ligações O Grupo Catho, especializado em consultoria de Recursos Humanos, lançou há dois meses um site que oferece comparativos de preços entre operadoras para ligações interurbanas. Qualquer usuário pode acessar o www.telecompare.com.br/comparativos e ficar sabendo das tarifas, expressas em reais, referentes ao plano básico cobradas pelas operadoras habilitadas. Pelo site, o interessado deve identificar tipos de chamada (nacional ou internacional) e de telefone (móvel ou fixo). Além disso, dias da semana, horários e tempo supostamente destinados às ligações para as cidades e os estados de origem e de destino, respectivamente. É só clicar uma vez no ícone "calcular" que, em segundos, aparecem na tela os comparativos entre as empresas. A operadora mais barata é destacada em amarelo. O Grupo Catho criou a iniciativa com o objetivo de buscar melhores preços nas ligações e divulgar essas informações aos interessados. "No mês passado, gastamos R$ 35 mil só com a conta telefônica", explica o fundador do grupo, Thomas Case. A partir de outubro, o site deverá divulgar os comparativos de preço da banda larga.