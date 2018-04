Cautela com piora da crise no Oriente Médio O mercado financeiro deve operar menos otimista do que na semana passada. A expectativa é de que a trajetória de queda do dólar seja revertida, já que no final de semana passado, a moeda norte-americana atingiu a menor cotação desde 10 de maio de 2001, valendo R$ 2,28. Já não é mais consenso também entre os investidores o corte da taxa de juros básica, a Selic. Contribui para este clima de cautela a piora da crise no Oriente Médio com as declarações de Saddam Hussein de que o Iraque deverá cortar suas exportações de petróleo por 30 dias, a partir de hoje, pelo menos até que Israel retire suas tropas dos territórios dos palestinos. Isso provocou a alta do preço do petróleo no mercado internacional esta manhã (o preço do barril superou os US$ 27 na abertura). Em relação à Selic, crescem as apostas pela estabilidade da taxa de juro, embora profissionais considerem que ainda haja chances de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a Selic em 0,25 ponto porcentual por conta do atual nível do dólar. A próxima reunião do comitê está marcada para os dias 16 e 17 de abril. Também concentrará as atenções do mercado a divulgação dos índices de inflação desta semana, embora os recentes reajustes dos combustíveis ainda não devam ser contabilizados nesses resultados. Hoje será divulgada a primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de abril. Amanhã será a vez do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) de março. Na quarta-feira será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março e, na quinta-feira, o resultado do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe relativo à primeira quadrissemana de abril. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial está cotado a R$ 2,2910 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,48% em relação aos últimos negócios de sexta-feria. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,360% ao ano, frente a 18,320% ao ano negociados na secta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,77%.