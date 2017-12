Cautela em relação à Selic Não há consenso no mercado de juros sobre o que esperar da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começou hoje e deve definir, amanhã, como fica o juro básico da economia, a taxa Selic. Uma parte mais otimista do mercado acha que o Copom tem espaço para reduzir a Selic de 17% ao ano para 16,75% ao ano ou 16,50% ao ano, em função da redução da influência do caso Eduardo Jorge nos mercados. (Leia mais a respeito no link abaixo.) Porém, o aumento dos combustíveis e dos hortifrutigranjeiros, em função das recentes geadas, pode eventualmente exercer pressão inflacionária, o que prejudicaria a meta inflacionária para o ano. Além disso, podem subir os juros juros norte-americanos na reunião do Fed dia 22 (véspera da reunião seguinte do Copom). Se isso ocorrer, os juros brasileiros, ao menos teoricamente, também teriam que subir para evitar uma fuga de investimentos para os EUA. Existe, ainda, o temor do impacto de juros mais baixos sobre a inflação do ano que vem. A conclusão possível, a partir do comportamento do mercado hoje, é que, diante da divisão de expectativas para o Copom, prevaleceu a cautela. O mercado começa o dia amanhã em clima de expectativa frente ao resultado da reunião do Copom. Hoje, os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,53 % ao ano, frente a 18,45% ao ano ontem.